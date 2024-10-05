Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT ke-79 TNI, Polri Gelar Rekayasa Lalin di Sekitar Monas dan Jalan MH Thamrin

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |05:47 WIB
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Foto: Dok Polri.
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dalam rangka HUT ke-79 TNI, pada hari ini, Sabtu (5/10/2024).

"Rekayasa lalu lintas situasional," kata Dirlantas Polda Metro Kombes Polisi Latif Usman.

Sementara itu dalam perayaan ini, Latif mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kemudian warga yang hendak ke lokasi diimbau untuk menggunakan transportasi umum, dan warga yang tidak memiliki kepentingan untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan.

Adapun rekayasa lalu lintas di sekitar Monas yang disiapkan adalah sebagai berikut;

1. Arus lalu lintas dari Jl. Hayam Wuruk yang akan ke Jl. Majapahit dibelokkan ke kiri menuju Juanda dan arus lalu lintas dari Jl. Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jl. Majapahit diluruskan ke Jl. Suryo Pranoto maupun di belokan ke kanan Jl. Gajah Mada.

2. Arus lalu lintas dari Jl. Veteran Raya yang akan menuju Jl. Veteran III diluruskan ke TL Harmoni.

3. Arus lalu lintas dari Jl. Veteran Raya yang akan menuju Jl. Veteran II diluruskan ke TL Harmoni.

4. Arus lalu lintas dari Jl. Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jl. Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jl. Perwira.

5. Arus lalu lintas dari Jl. Taman Pejambon yang akan menuju Jl. Pejambon arah medan Merdeka Utara dialihkan ke kiri Jl. Pejambon arah Tugu Tani.

6. Arus lalu lintas dari Jl. M. Ridwan Rais yang akan ke Jl. Medan Merdeka Timur dialihkan ke Jl. Medan Merdeka Selatan.

7. Arus lalu lintas dari Jl. Abdul Muis yang akan ke Jl. Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl. Fachrudin, dan arus lalu lintas dari Jl. Fachrudin yang akan ke Jl. Budi Kemuliaan diluruskan ke Jl. Abdul Muis.

 

