Masyarakat Mulai Padati Kawasan Monas, Antusias Saksikan Puncak HUT Ke-79 TNI

Warga Mulai Padati Acara HUT ke-79 TNI di Monas. Foto: Okezone/Riana.

JAKARTA - Masyarakat mulai memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk menyaksikan secara langsung puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI, hari ini, Sabtu (5/10/2024).

Berdasarkan pantauan Okezone, antusias masyarakat terlihat dari padatnya pintu masuk melalui Gambir. Tidak sedikit dari para pengunjung sengaja membawa anak mereka.

Bahkan, ada sekumpulan anak muda yang masuk ke kawasan Monas dengan bergerombol, sambil menggunakan pita merah putih di kepala mereka.

Tidak sedikit juga ayah yang sengaja mendadani anaknya dengan menggunakan baju hingga topi loreng. Terlihat juga ibu-ibu yang turut membawa bekal untuk keluarganya saat menyaksikan HUT ke-79 TNI.

Mereka ingin melihat sejumlah atraksi pesawat Tempur hingga parade alat utama sistem senjata (alutsista). Terlebih, masyarakat memang diizinkan untuk menaiki kendaraan taktis (rantis) seperti tank saat parade dilaksanakan.

"Nanti liat tank pak?" tanya anak kecil yang datang ke Monas bersama ayahnya.

(Puteranegara Batubara)