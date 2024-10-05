Mengapa Jenderal Bintang 5 di Indonesia Sangat Sedikit? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Mengapa Jenderal Bintang 5 di Indonesia sangat sedikit? Ini penjelasannya yang jarang orang ketahui. Sebab, untuk Jenderal Bintang 5 di Indonesia yang diketahui hanya tiga orang yakni Soediman, AH Nasution dan Soeharto.

Lantas mengapa Jenderal Bintang 5 di Indonesia sangat sedikit? Ini penjelasannya dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1997 yang mengatur pangkat tersebut telah dicabut dan diganti dengan PP No. 39/2010.

PP terbaru tidak menyebutkan pangkat bintang lima, sehingga kecil kemungkinan akan ada personel militer Indonesia yang dianugerahi pangkat tersebut di masa mendatang. Terlebih pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Serta tidak bisa diberikan secara sembarangan. Pangkat ini diperkenalkan pada tahun 1997.

Sementara itu, dikutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, menurut sifatnya pangkat dibedakan atas pangkat efektif yang diberikan kepada prajurit selama menjalani Dinas Keprajuritan dan membawa akibat administrasi

Seperti diketahui, TNI merupakan angkatan bersenjata Indonesia yang bertugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Adapun TNI ini terbagi menjadi tiga? Ada TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) yang secara keseluruhan dipimpin oleh Panglima TNI.