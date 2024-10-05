Kabar Duka, Romo Benny Meninggal Dunia

JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024) ini. Dikabarkan, Romo Beny bakal disemayamkan di Malang.

Informasi meninggalnya Romo Benny dibenarkan oleh Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid. "Benar," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2024).

Di media sosial seperti X pun tersebar informasi Romo Beny meninggal dunia sebagaimana dikabarkan akun X Komunitas Katolik Garis Lucu, @KatolikG yang menyebutkan Romo Beny meninggal di RS Mitra Medika Pontianak pada Sabtu (5/10/2024) sekira pukul 00:15 WIB. Rencananya, jenazah Romo Beny bakal disemayamkan di Pemakaman Sukun, Malang.

Belum diketahui secara pasti penyebab Romo Beny meninggal dunia. Adapun Romo Beny merupakan pria kelahiran Malang.

Beliau meninggal di usianya 55 tahun atau 5 hari menjelang hari kelahirannya di tanggal 10 Oktober. Romo Beny merupakan pastor muda Indonesia pengusung gerakan moral bangsa.

