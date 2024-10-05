Ditemani Jan Ethes, Jokowi Tiba di Monas Hadiri Puncak HUT Ke-79 TNI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Monas pukul 07.30 WIB untuk menghadiri acara Puncak HUT Ke-79 TNI. Tak sendiri, Presiden Jokowi didampingi oleh Iriana Jokowi dan juga cucunya, Jan Ethes.

Presiden Jokowi tampil formal dalam balutan jas hitam. Sementara Iriana tampil cantik memakai kebaya nuansa krem. Sedangkan Jan Ethes terlihat menggemaskan memakai jas dan membawa tas Superman warna biru.

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disambut oleh para petinggi negara. Salah satunya adalah pasangan Presiden wan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Di momen tersebut, Prabowo terlihat memakai setelan jas warna abu-abu dan peci. Sementara Gibran memakai setelan jas warna hitam.

Dari pantauan di lapangan, mereka nampak bersalaman dengan wajah semringah. Presiden Jokowi kemudian memasuki tempat acara, diikuti dengan Prabowo-Gibran di belakangnya.

(Qur'anul Hidayat)