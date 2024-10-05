Penyebab Stafsus BPIP Romo Benny Meninggal Dunia

JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024) ini. Romo Benny dikabarkan meninggal dunia karena sakit.

Informasi meninggalnya Romo Beny dibenarkan oleh Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid. Romo Benny meninggal dunia di rumah sakit. Dia sudah sejak lama menderita sakit diabetes.

"Romo Benny sudah lama sakit diabetes parah. Tapi saya belum tahu sebab spesifik meninggalnya," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2024).

Di media sosial seperti X pun tersebar informasi Romo Benny meninggal dunia sebagaimana dikabarkan akun X Komunitas Katolik Garis Lucu, @KatolikG yang menyebutkan Romo Benny meninggal di RS Mitra Medika Pontianak pada Sabtu (5/10/2024) sekira pukul 00:15 WIB. Rencananya, jenazah Romo Beny bakal disemayamkan di Pemakaman Sukun, Malang.

Beliau meninggal di usianya 55 tahun atau 5 hari menjelang hari kelahirannya di tanggal 10 Oktober. Romo Beny merupakan pastor muda Indonesia pengusung gerakan moral bangsa.

(Qur'anul Hidayat)