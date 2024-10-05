Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyebab Stafsus BPIP Romo Benny Meninggal Dunia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |08:35 WIB
Penyebab Stafsus BPIP Romo Benny Meninggal Dunia
Romo Benny meninggal dunia. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024) ini. Romo Benny dikabarkan meninggal dunia karena sakit.

Informasi meninggalnya Romo Beny dibenarkan oleh Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid. Romo Benny meninggal dunia di rumah sakit. Dia sudah sejak lama menderita sakit diabetes.

"Romo Benny sudah lama sakit diabetes parah. Tapi saya belum tahu sebab spesifik meninggalnya," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (5/10/2024).

Di media sosial seperti X pun tersebar informasi Romo Benny meninggal dunia sebagaimana dikabarkan akun X Komunitas Katolik Garis Lucu, @KatolikG yang menyebutkan Romo Benny meninggal di RS Mitra Medika Pontianak pada Sabtu (5/10/2024) sekira pukul 00:15 WIB. Rencananya, jenazah Romo Beny bakal disemayamkan di Pemakaman Sukun, Malang.

Beliau meninggal di usianya 55 tahun atau 5 hari menjelang hari kelahirannya di tanggal 10 Oktober. Romo Beny merupakan pastor muda Indonesia pengusung gerakan moral bangsa.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169259//habib-zqsA_large.jpg
Habib Muchsin Usul BPIP Tak Diisi Orang Pesanan dan Politisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162100//ketua_dewan_pengarah_bpip_megawati_soekarnoputri-GX0m_large.jpg
Megawati: Tenaga Perempuan Lebih Besar, Jangan Mau Kalah Sama Laki-Laki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162066//ketua_dewan_pengarah_bpip_megawati_soekarnoputri-RVP6_large.jpg
Jengkel dengan Polri, Megawati Ingatkan Tugas Polisi untuk Membela dan Mengayomi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161245//bpip-a6wK_large.jpg
Ini Alasan Calon Paskibraka Tak Diberitahu soal Posisi saat Upacara HUT Ke-80 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159324//suryadharma_ali-LhwZ_large.jpg
Profil Suryadharma Ali, Politikus Ulung Dua Kali Dipercaya SBY Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/624/3153369//paskibra-KfEi_large.png
Cara Daftar dan Ikut Seleksi Jadi Paskibraka Nasional 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement