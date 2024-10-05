Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-79 TNI, Presiden Jokowi Puji Prabowo Mampu Memodernasi Alutsista

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:34 WIB
HUT Ke-79 TNI, Presiden Jokowi Puji Prabowo Mampu Memodernasi Alutsista
Presiden Jokowi. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di puncak HUT ke-79 TNI, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10/2024).

“Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sekaligus sebagai Presiden Terpilih yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai, kinerja Menhan yang bagus mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Prabowo memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) hingga memperkuat hubungan diplomasi global.

“Mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Menurut Presiden Jokowi, ke depan tantangan semakin berat, mulai dari teknologi yang semakin cepat, banyaknya ancaman siber berbahaya, hingga tensi geopolitik semakin memanas. Sehingga harus disikapi dengan baik.

Halaman:
1 2
      
