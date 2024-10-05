Romo Benny Meninggal Dunia, BPIP: Kepergiannya Jadi Kehilangan Besar bagi Bangsa

JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo atau yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024). BPIP mengungkapkan duka cita mendalam atas meninggalnya Romo Benny.

BPIP menginformasikan, Romo Benny meninggal dunia pada Sabtu, 5 Oktober 2023, pukul 00.05 WIB. “Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat,” ucap BPIP dalam keterangan resminya, Sabtu.

BPIP menyebut Romo Benny sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Selama masa pengabdiannya, mendiang telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat.

“Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebhinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi BPIP dan seluruh Bangsa Indonesia,” tulis BPIP.

“Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Selamat jalan, Dr. Antonius Benny Susetyo. Dedikasi dan jasa-jasamu akan selalu kami kenang,” tutup BPIP.