HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Naik Maung V3 Cek Pasukan Upacara HUT Ke-79 TNI, Masyarakat Sambut Meriah

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |10:10 WIB
Jokowi Naik Maung V3 Cek Pasukan Upacara HUT Ke-79 TNI, Masyarakat Sambut Meriah
Jokowi di HUT Ke-79 TNI. (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Danjen Kopassus selaku Komandan Upacara Mayjen TNI Djon Afriandi memutari Monumen Nasional (Monas).

Dengan menggunakan kendaraan Maung V3, ketiganya mengecek kesiapan pasukan upacara HUT ke-79 TNI yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Terlihat, Jokowi memeriksa pasukan yang tergelar di seluruh bundaran Monas. Ratusan ribu personel nampak berbaris rapi sesuai dengan satuan dari matranya masing-masing.

Dimulai dengan sisi kiri panggung utama perayaan HUT ke-79 TNI, Jokowi bersama Panglima dan Danjen Kopassus mengecek satu-satu personel yang menjadi pasukan upacara.

Nampak, ketiganya berdiri di kendaraan Maung saat melakukan pengecekan pasukan dengan posisi Jokowi di depan, sementara Panglima TNI dan Danjen Kopassus di belakangnya.

Sorak sorai pun bergema ketika Jokowi melewati tenda yang disediakan untuk masyarakat. Diketahui, khalayak umum diizinkan untuk menyaksikan perayaan HUT ke-79 TNI.

(Qur'anul Hidayat)

      
Topik Artikel :
Maung TNI HUT Ke-79 TNI Jokowi
