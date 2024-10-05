Full Senyum, Begini Momen Jokowi Disambut Prabowo-Gibran saat HUT Ke-79 TNI

JAKARTA - Momen keakraban antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka terjadi saat HUT Ke-79 TNI. Prabowo-Gibran menyambut Jokowi saat tiba di lokasi ada di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Jokowi tiba di Monas pukul )7.30 WIB untuk menghadiri acara Puncak HUT Ke-79 TNI. Tak sendiri, Presiden Jokowi didampingi oleh Iriana Jokowi dan juga cucunya, Jan Ethes.

Presiden Jokowi tampil formal dalam balutan jas hitam. Sementara Iriana tampil cantik memakai kebaya nuansa krem. Sedangkan Jan Ethes terlihat menggemaskan memakai jas dan membawa tas Superman warna biru.

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini disambut oleh para petinggi negara, termasuk Prabowo-Gibran.

Di momen tersebut, Prabowo terlihat memakai setelan jas warna abu-abu dan peci. Sementara Gibran memakai setelan jas warna hitam.

Dari pantauan di lapangan, mereka nampak bersalaman dengan wajah semringah. Presiden Jokowi kemudian memasuki tempat acara, diikuti dengan Prabowo-Gibran di belakangnya.

(Qur'anul Hidayat)