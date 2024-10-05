Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Warga Naik Kendaraan Tempur Milik TNI dan Berparade di Depan Jokowi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:04 WIB
Momen Warga Naik Kendaraan Tempur Milik TNI dan Berparade di Depan Jokowi
Parade kendaraan tempur TNI. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Puncak HUT Ke-79 TNI dimeriahkan dengan berbagai atraksi dari prajurit TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (5/10/2024). Salah satunya atraksi alutsista atau kendaraan tempur milik TNI.

Warga yang hadir begitu antusias menaiki kendaraan tempur milik TNI dan diajak melintasi tenda kehormatan tempat Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menhan Prabowo Subianto.

Warga juga tak mau menyia-nyiakan untuk menyapa para tamu undangan di tenda kehormatan. Adapun dalam atraksi tersebut menampilkan mobil tempur di antaranya Tank Leopard 2 RI, yang menjadi tank tempur utama andalan. Dilengkapi dengan daya tembak yang sangat dahsyat dengan proteksi maksimal serta mobilitas yang siap menghadapi segala ancaman di medan tempur modern.

Ada juga kelompok Panser V-150 Canon, kendaraan tempur lapis baja dengan kemampuan gaya tembak yang dahsyat, yang telah dilengkapi dengan senjata atridor.

Lalu ada juga 8 unit tank harimau hasil kerja sama anatar Indonesia dengan Turki. Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat, tank harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan protek canggih serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur.

Ada juga demo bela diri, demo anti drone, demo berkuda, defile pasukan, demo drone theatrical, jupiter aerobatic team, fly pass, terjun payung, kirab alutsista bersama rakyat, dan rajawali laut flight.

(Qur'anul Hidayat)

      
