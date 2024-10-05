Sepak Terjang Romo Benny Pastor Pejuang Moral Bangsa, Meninggal 5 Hari Sebelum Hari Ulang Tahun

JAKARTA - Dr. Antonius Benny Susetyo yang akrab disapa Romo Benny meninggal dunia, Sabtu (5/10/2024), pukul 00.05 WIB. Saat meninggal, Romo Benny sedang menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP.

Berdasarkan keterangan dari BPIP, Romo Benny meninggal di saat menjalankan tugas kedinasan di Pontianak, Kalimantan Barat. Rencananya, Romo Benny akan dikebumikan di Malang, Jawa Timur.

Sepak Terjang Romo Benny

Mengutip berbagai sumber, Romo Benny lahir pada 10 Oktober 1968 di Kota Malang dan merupakan pastor di Indonesia. Romo Benny merupakan Alumni Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang tahun 1996.

Romo Benny merupakan seorang pastor muda pengusung gerakan moral bangsa. Romo Benny selalu mengadvokasi masyarakat lemah, korban bencana dan korban kekerasan dan ikut memajukan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPeK).

Aktivisme Romo Benny dimulai saat ia ditempatkan di paroki Situbondo. Penempatan Benny di Paroki Situbondo hanya berselang sepekan setelah terjadinya kerusuhan hebat di kota santri di kawasan tapal kuda ini. Sedikitnya selusin gereja dibakar habis, termasuk Gereja Katolik Situbondo.

Romo Benny, yang baru beberapa hari ditahbiskan menjadi pastor diamanatkan oleh Uskup Malang Mgr HJS Pandoyoputro, OCarm untuk 'membangun persaudaraan sejati' dengan para tokoh dan kaum muslim di Situbondo dan Bondowoso.

Penugasan ini membuatnya punya banyak pengalaman baru bertemu dengan para kiai, dan berkunjung ke beberapa pesantren. Dia pun menggelar sejumlah acara bersama KH Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001) Abdurrahman Wahid (Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001).