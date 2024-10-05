Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-79 TNI, Kapolri: Kami Saudara yang Lahir dari Rahim Ibu Pertiwi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |12:14 WIB
HUT Ke-79 TNI, Kapolri: Kami Saudara yang Lahir dari Rahim Ibu Pertiwi
Kapolri dan Panglima TNI. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peringatan HUT Ke-79 TNI yang diselenggarakan pada hari ini, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi TNI.

Dalam memperingati HUT TNI, Sigit memastikan sinergitas TNI dan Polri akan selalu terjalin di manapun bertugas. Menurut Sigit, TNI dan Polri adalah saudara yang lahir dari Ibu Pertiwi. 

“Waktu terus berjalan kami selalu berdampingan, beriringan. Saling mendukung, saling melengkapi. Kami adalah saudara yang lahir dari Rahim Ibu Pertiwi,” kata Sigit sebagaimana dilansir dari akun Instagram resminya @ListyoSigitPrabowo, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Sigit menekankan, TNI dan Polri akan selalu berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, TNI dan Polri akan selalu siap siaga menjaga kedaulatan NKRI.

Komitmen itu akan selalu dipegang teguh di dalam menjalankan tugas-tugas di atas langit Nusantara hingga saat menjaga kedualatan NKRI di perbatasan laut. Sigit memastikan, TNI dan Polri adalah garda terkuat untuk Majunya Nusantara.

“Saya mengucapkan, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. TNI Prima. Salam Presisi!!” tutup Sigit.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099//sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087//seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174613//prabowo-BEtr_large.jpg
Prabowo Perintahkan Panglima TNI Update Perkembangan Teknologi, Termasuk AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174602//hut-6wz7_large.jpg
HUT ke-80 TNI, Ini Doa dan Harapan Masyarakat untuk Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement