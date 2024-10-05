HUT Ke-79 TNI, Kapolri: Kami Saudara yang Lahir dari Rahim Ibu Pertiwi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peringatan HUT Ke-79 TNI yang diselenggarakan pada hari ini, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi TNI.

Dalam memperingati HUT TNI, Sigit memastikan sinergitas TNI dan Polri akan selalu terjalin di manapun bertugas. Menurut Sigit, TNI dan Polri adalah saudara yang lahir dari Ibu Pertiwi.

“Waktu terus berjalan kami selalu berdampingan, beriringan. Saling mendukung, saling melengkapi. Kami adalah saudara yang lahir dari Rahim Ibu Pertiwi,” kata Sigit sebagaimana dilansir dari akun Instagram resminya @ListyoSigitPrabowo, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Sigit menekankan, TNI dan Polri akan selalu berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, TNI dan Polri akan selalu siap siaga menjaga kedaulatan NKRI.

Komitmen itu akan selalu dipegang teguh di dalam menjalankan tugas-tugas di atas langit Nusantara hingga saat menjaga kedualatan NKRI di perbatasan laut. Sigit memastikan, TNI dan Polri adalah garda terkuat untuk Majunya Nusantara.

“Saya mengucapkan, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju. TNI Prima. Salam Presisi!!” tutup Sigit.

(Qur'anul Hidayat)