Jokowi: Dialog Satu-satunya Jalan Selesaikan Konflik di Gaza

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dialog jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestina. Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri HUT TNI ke-79 di silang Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10/2024).

"Dialog, lalu bertemu, melalui komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Lebanon, bisa kita hindari," kata Jokowi.

"Saya kira memang dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, di Lebanon, Isralel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Iran dengan Israel," sambungnya.

Menurutnya, pihak-pihak yang sedang memanas perlu duduk bersama satu meja guna menghindari konflik yang makin meluas.

"Saya kira harus diselesaikan di meja perundingan dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)