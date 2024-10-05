Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Dialog Satu-satunya Jalan Selesaikan Konflik di Gaza

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |12:44 WIB
Jokowi: Dialog Satu-satunya Jalan Selesaikan Konflik di Gaza
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dialog jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestina. Hal itu ia sampaikan setelah menghadiri HUT TNI ke-79 di silang Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10/2024). 

"Dialog, lalu bertemu, melalui komunikasi yang baik, saya kira peristiwa di Palestina, di Gaza, di Lebanon, bisa kita hindari," kata Jokowi. 

"Saya kira memang dialog adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang ada di Gaza, di Lebanon, Isralel dengan Palestina, Israel dengan Hizbullah, Iran dengan Israel," sambungnya. 

Menurutnya, pihak-pihak yang sedang memanas perlu duduk bersama satu meja guna menghindari konflik yang makin meluas. 

"Saya kira harus diselesaikan di meja perundingan dan semua harus menahan diri untuk tidak memperbesar eskalasi yang ada," ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Konflik Palestina Gaza Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224//bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176213//bedu_dan_narji_di_aksi_bela_palestina-osW6_large.JPG
Komedian Bedu dan Narji Ikut Aksi Bela Palestina, Serukan Boikot Produk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176202//palestina-35G9_large.jpg
Massa Bela Palestina Kibarkan Bendera Negara Pendukung Two State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176197//bela_palestina-nGvm_large.jpg
Aksi bela Palestina, Pemerintah Diminta Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176196//abbas-BRfK_large.jpg
Iran Tolak Gabung Abraham Accords karena Tidak Percaya Rezim Zionis Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176192//bela_palestina-2Ewc_large.jpg
Komedian Bedu dan Narji Ajak Peserta Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement