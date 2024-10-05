Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Gibran Segera Dilantik, Jokowi: Transisi Pemerintahan Berjalan Baik, Tidak Ada Masalah

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |13:26 WIB
Prabowo-Gibran Segera Dilantik, Jokowi: Transisi Pemerintahan Berjalan Baik, Tidak Ada Masalah
Jokowi. (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa transisi pemerintahnnya ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Jokowi mengatakan, menjelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dia harus menyelesaikan dan mempersiapkan beberapa hal, salah satunya adalah undang-undang.

"(Transisi pemerintahan) berjalan dengan baik, berjalan dengan baik. Enggak ada masalah," kata Jokowi usai menghadiri HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

"Badan-badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan, saya kira undang-undang, juga bisa diselesaikan," sambungnya.

Bahkan, menurut Jokowi, baik Prabowo maupun Gibran, akan melanjutkan program yang telah dia dilakukan dalam dua periode pemerintahan.

"Saya kira akan memuluskan keberlanjutan, akan melancarkan nanti memuluskan juga di hari pelantikan di tanggal 20 Oktober mendatang," ucapnya.

