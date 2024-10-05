Jokowi Komentari Kabinet Prabowo-Gibran, Apa Katanya?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Mengenai kabinet itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi usai menghadiri puncak acara HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Sebelumnya, partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah ramai-ramai menyetor nama calon menteri ke presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sudah ada Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat yang mengajukan nama-nama calon menteri untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran.

"Sudah ada nama-nama kader terbaik Demokrat yang diberikan ke Pak Prabowo," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Sayangnya, dia enggan membeberkan identitas dan jumlah kader yang disetor ke Prabowo. “Nanti tunggu saja hasil keputusan Prabowo,” ucapnya.