INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Dan Tanah Longsor di Padang Pariaman, BPNB Catat Ratusan Warga Mengungsi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |14:31 WIB
Banjir Dan Tanah Longsor di Padang Pariaman, BPNB Catat Ratusan Warga Mengungsi
Banjir di Padang pariaman (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dan tanah longsor terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat (4/10) kemarin sore. Kejadian ini dipicu intensitas hujan tinggi yang menyebabkan debit air di sungai Batang Ulakan, Batang Sei Gimba dan Batang Tapakih menjadi meningkat.

"Selain banjir intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga terjadi longsor," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (5/10/2024).

Peristiwa ini menyebabkan 11 Nagari (Desa) di tujuh Kecamatan terdampak. Adapun, sebaran wilayah terdampak meliputi, Nagari Sungai Sariak di Kecamatan VII Koto, Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan, Nagari Campago di Kecamatan V Koto, Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Nagari Seulayat Ulakan, Nagari Sungai Gimba Ulakan dan Nagari Sandi Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih, Nagari Parik Malintang di Kecamatan Anam Lingkuang serta Nagari Pauah dan Nagari Kapalo Koto di Kecamatan Nan Sabaris.

Berdasarkan data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.102 KK atau 4.411 warga terdampak.

"Sebanyak 160 KK atau 480 warga dilaporkan mengungsi sementara, di masjid-masjid, balai masyarakat dan rumah tetangga serta kerabat yang tidak terdampak banjir dan tanah longsor," ujarnya.

Tercatat material terdampak baik sarana dan prasarana akibat peristiwa ini sebanyak 1.615 unit rumah terendam, dua unit rumah tertimbun tanah longsor, badan jalan penghubung antar Nagari Sungai Sariak - Nagari Toboh Ketek tertimbun material longsor serta badan jalan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang terendam setinggi 50 - 100 cm.    

 

