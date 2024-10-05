Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta TNI Jaga Transisi Pemerintahan ke Prabowo, Jangan Sampai Ada Riak!

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |16:01 WIB
Jokowi Minta TNI Jaga Transisi Pemerintahan ke Prabowo, Jangan Sampai Ada Riak!
Presiden Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada TNI agar dapat mendukung transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu diungkap Jokowi saat pidato di perayaan HUT ke-79 TNI.

Diketahui, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Ke depan kita akan menghadapi dua event besar di 20 oktober ini transisi kepemimpinan nasional pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2024).

Jokowi meminta TNI menjaga stabilitas transisi pemerintahan, agar tidak ada 'riak' yang berpotensi menganggu keamanan.

"Saya minta jaga terus stabilitas dukung penuh transisi pemerintahan pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar jangan sampai ada riak yang berpotensi menganggu keamanan negara," katanya.

 

