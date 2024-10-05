Jenazah Romo Benny Disemayamkan di Yayasan Gotong Royong Malang dan Dimakamkan Senin Mendatang

MALANG - Jenazah Benny Susetyo anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) rencananya akan dimakamkan pada hari Senin mendatang. Pada Sabtu ini jenazah Romo Benny, akan diterbangkan darı Pontianak ke Bandara Juanda, Sidoarjo.

Dari informasi yang dihimpun, rencananya jenazah dijadwalkan tiba di Bandara Juanda Sidoarjo, pukul 13.30 WIB, dengan maskapai Lion Air nomor penerbangan JT-839. Kemudian jenazah akan dibawa melalui jalur darat ke Malang.

"Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Yayasan Gotong Royong Jalan Taman Tenaga Baru IV / 20 Malang, Ruang Anggrek K, L & M," ucap Andreas Susetyo, selaku perwakilan keluarga, dikonfirmasi pada Sabtu siang (5/10/2024).

Selama di Yayasan Gotong Royong sendiri, akan dilakukan doa arwah pada Sabtu 5 Oktober 2024 dan besok Minggu (6/10/2024), setiap petang pukul 18.00 WIB.

"Misa Requiem dan Pelepasan, Senin 7 Oktober 2024 pukul 08.00 Di Gereja Katolik St. Albertus de Trapani - Blimbing, Malang," kata anggota DPR RI darı Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jenazah rencana akan dimakamkan pada Senin, 7 Oktober 2024 pukul 11.00 di Pemakaman Kristen, Jl. S. Supriadi, Sukun, Malang. Namun ia menegaskan, untuk jam pemakaman masih menunggu jadwal acara dan prosesi dari BPIP.