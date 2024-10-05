Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Jadi Rebutan Warga di HUT ke-79 TNI

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |14:36 WIB
Prabowo Jadi Rebutan Warga di HUT ke-79 TNI
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Momen hari ulang tahun (HUT) ke-79 TNI tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk melihat alat utama senjata (alutsista) milik Indonesia. Namun juga untuk bertemu langsung dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sembari menuju mobilnya, Prabowo pun menghampiri dan menyalami masyarakat yang turut hadir menyaksikan parade kendaraan alutsista yang ditampilkan saat perayaan HUT ke-79 TNI.

“Pak, Pak, Pak Prabowo presidenku, salaman Pak, foto!” teriak warga ke Prabowo, Sabtu (5/10/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, banyak masyarakat yang justru menunggu kedatangan hingga momen Prabowo meninggalkan acara HUT ke-79 TNI yang digelar di Monas.

Mereka sengaja menunggu Prabowo melintas dari pintu masuk Monas di kawasan Gambir. Dengan handphone yang sudah digenggam, masyarakat antusias berebut swafoto dengan Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Meski panas menerjang di siang hari tak menyulutkan antusias warga yang rela berdesakan demi mendapatkan momen spesial dengan presiden terpilih 2024-2029 itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176012//logam_tanah_jarang-0TLw_large.jpg
5 Fakta Logam Tanah Jarang Bernilai Fantastis, Harta Karun RI yang Jadi Rebutan Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176142//prabowo_subianto-1T8j_large.jpg
Prabowo Bertemu Ketua MPR dan Sejumlah Menteri di Hambalang Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176074//pertumbuhan_ekonomi-Cdim_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 5% di Tahun Pertama Prabowo, Ekonom Beri Catatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175998//prabowo-Hus9_large.jpg
3 Fakta Smelter Hasil Korupsi Rp300 Triliun hingga Prabowo Tak Tinggal Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953//prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement