Prabowo Jadi Rebutan Warga di HUT ke-79 TNI

JAKARTA - Momen hari ulang tahun (HUT) ke-79 TNI tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk melihat alat utama senjata (alutsista) milik Indonesia. Namun juga untuk bertemu langsung dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sembari menuju mobilnya, Prabowo pun menghampiri dan menyalami masyarakat yang turut hadir menyaksikan parade kendaraan alutsista yang ditampilkan saat perayaan HUT ke-79 TNI.

“Pak, Pak, Pak Prabowo presidenku, salaman Pak, foto!” teriak warga ke Prabowo, Sabtu (5/10/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, banyak masyarakat yang justru menunggu kedatangan hingga momen Prabowo meninggalkan acara HUT ke-79 TNI yang digelar di Monas.

Mereka sengaja menunggu Prabowo melintas dari pintu masuk Monas di kawasan Gambir. Dengan handphone yang sudah digenggam, masyarakat antusias berebut swafoto dengan Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Meski panas menerjang di siang hari tak menyulutkan antusias warga yang rela berdesakan demi mendapatkan momen spesial dengan presiden terpilih 2024-2029 itu.