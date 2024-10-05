Usai Hadiri HUT Ke-79 TNI, Presiden Jokowi Bertolak ke Kaltim

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), usai menghadiri puncak acara HUT Ke-79 TNI di Jakarta pada Sabtu (5/10/2024).

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Kota Balikpapan, Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan terbatas akan berganti moda transportasi Helikopter Super Puma TNI AU, guna melanjutkan perjalanan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di IKN, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bermalam untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

"Esok hari, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri Nusantara TNI Fun Run yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai unsur, yaitu TNI, media, hingga masyarakat umum," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.