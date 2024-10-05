Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Hadiri HUT Ke-79 TNI, Presiden Jokowi Bertolak ke Kaltim

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |17:30 WIB
Usai Hadiri HUT Ke-79 TNI, Presiden Jokowi Bertolak ke Kaltim
Presiden Jokowi bertolak ke Kaltim. (BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), usai menghadiri puncak acara HUT Ke-79 TNI di Jakarta pada Sabtu (5/10/2024). 

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Kota Balikpapan, Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan terbatas akan berganti moda transportasi Helikopter Super Puma TNI AU, guna melanjutkan perjalanan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di IKN, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan bermalam untuk melanjutkan kegiatan keesokan harinya.

"Esok hari, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri Nusantara TNI Fun Run yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai unsur, yaitu TNI, media, hingga masyarakat umum," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077137/lukisan_jokowi-GChk_large.jpg
Lukisan Raksasa Jokowi di Istana Curi Perhatian Menteri Baru, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076698/prabowo-eKcG_large.jpg
Diantar Prabowo, Jokowi Akan Pulang ke Solo Pakai Pesawat TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076571/jokowi-AHjB_large.jpg
Istana Gelar Upacara Pisah Sambut Jokowi ke Prabowo Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076174/jokowi-dMNf_large.jpg
Tawa Canda Jokowi, Prabowo dan Maruf Amin saat Makan Siang Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076154/jokowi-KrEs_large.jpg
Pamit ke Menteri, Jokowi: Minggu Siang Saya Akan Pulang ke Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/337/3076143/jokowi-wg26_large.jpg
Momen Hangat Makan Siang Terakhir Jokowi dan Menteri, Terselip Pesan untuk Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement