Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panas-Panasan, Ridwan Kamil Naik Ojol Hadiri Peresmian Kantor DPD Gerindra Jakarta

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |19:02 WIB
Panas-Panasan, Ridwan Kamil Naik Ojol Hadiri Peresmian Kantor DPD Gerindra Jakarta
Ridwan Kamil Naik Ojol Hadiri Peresmian Kantor DPD Gerindra Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara peresmian kantor DPD Jakarta Partai Gerindra di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Kehadiran mantan Gubernur Jawa Barat itu langsung menjadi sorotan. Ia hadir dengan menggunakan ojek online (daring). Kedatangannya pun disambut langsung oleh ketua DPD Gerindra Jakarta, Riza Patria.

Kang Emil -- panggilan akrabnya – mengatakan, bahwa ia mengejar waktu dengan naik ojek online sekaligus menghindari kemacetan.

"Barusan menyaksikan sendiri problematika warga dengan naik ojek karena macet di sekitaran Lapangan Banteng sampai ke sini memang panas ya," ucapnya.

Dia memilih transportasi ojek online meskipun harus panas-panasan menuju kantor DPD Gerindra Jakarta karena takut terlambat.

"Jadi saya mohon maaf terlambat, saya biasanya jarang terlambat. Kalau manja, saya bisa tetap naik mobil, tapi nggak akan sampai ke sini lebih awal," ungkapnya.

Kang Emil bersama wakilnya Suswono menyampaikan ucapan selamat atas peresmian kantor baru DPD Gerindra Jakarta. Menurut Kang Emil, Gerindra merupakan salah satu motor penggerak partai koalisi indonesia maju KIM Plus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement