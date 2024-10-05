Panas-Panasan, Ridwan Kamil Naik Ojol Hadiri Peresmian Kantor DPD Gerindra Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara peresmian kantor DPD Jakarta Partai Gerindra di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Kehadiran mantan Gubernur Jawa Barat itu langsung menjadi sorotan. Ia hadir dengan menggunakan ojek online (daring). Kedatangannya pun disambut langsung oleh ketua DPD Gerindra Jakarta, Riza Patria.

Kang Emil -- panggilan akrabnya – mengatakan, bahwa ia mengejar waktu dengan naik ojek online sekaligus menghindari kemacetan.

"Barusan menyaksikan sendiri problematika warga dengan naik ojek karena macet di sekitaran Lapangan Banteng sampai ke sini memang panas ya," ucapnya.

Dia memilih transportasi ojek online meskipun harus panas-panasan menuju kantor DPD Gerindra Jakarta karena takut terlambat.

"Jadi saya mohon maaf terlambat, saya biasanya jarang terlambat. Kalau manja, saya bisa tetap naik mobil, tapi nggak akan sampai ke sini lebih awal," ungkapnya.

Kang Emil bersama wakilnya Suswono menyampaikan ucapan selamat atas peresmian kantor baru DPD Gerindra Jakarta. Menurut Kang Emil, Gerindra merupakan salah satu motor penggerak partai koalisi indonesia maju KIM Plus.