Pramono Janji Pemegang KJP Gratis Masuk Tempat Wisata di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut tiga, Pramono Anung menyampaikan salah satu janjinya apabila menjadi Gubernur nanti, bahwa warga Jakarta yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diberi layanan bebas biaya atau gratis saat masuk lokasi wisata yang berada di Jakarta.

Namun kebijakan ini hanya berlaku sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun. Janji ini disampaikan Pramono saat bertemu dengan warga Jelambar, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

"Bagi penerima KJP kalau mau datang ke Ancol, Taman Mini, Ragunan gratis. Tapi jangan setiap hari ke Ancol, nanti anaknya gak sekolah," kata Pramono.

Pramono menyampaikan bahwa setiap warga Jakarta berhak menerima KJP. Tidak hanya KJP, warga juga berhak untuk menerima Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Lansia. Permasalahan inilah yang akan diselesaikan oleh calon gubernur Jakarta nomor urut 3 jika nantinya ia terpilih.

"Ini yang akan menjadi tugas pertama saya untuk melakukan pembersihan data yang benar. Dan bagi siapapun yang berhak harus mendapatkan," tegasnya.