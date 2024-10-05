HUT ke-79 TNI, BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan pada hari ini atau sekaligus bertepatan dengan HUT ke-79 TNI, wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan cerah berawan hingga diguyur hujan ringan.

Melansir dari website resmi BMKG, Sabtu (5/10/2024) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi berawan, lalu pada siang harinya diperkirakan berawan dan malam hari berawan.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan berawan tebal, pada siang hari diprediksi cerah berawan dan malam harinya hujan.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi berawan, siang hari diprediksi hujan ringan dan malam harinya diperkirakan hujan sedang hingga ringan.

Selanjutnya, di wilayah Jakarta Timur diperkirakan pada pagi hari berawan, pada siang hari diprediksi hujan ringan dan malam hari hujan ringan. Lalu, kawasan Jakarta Utara pada pagi hari diprediksikan berawan tebal, siang hari diperkirakan cerah berawan dan malam hari cerah berawan.

Sementara itu, Kepulauan Seribu di pagi hari diperkirakan hujan ringan, siang hari diprediksi cerah berawan dan malam harinya diperkirakan cerah berawan.

(Puteranegara Batubara)