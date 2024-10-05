Awas Macet! Begini Rekayasa Lalu Lintas saat HUT Ke-79 TNI di Sekitar Monas

JAKARTA - Menyambut perayaan HUT Ke-79 TNI, lalu lintas silang Tugu Monas, Gambir, Jakarta Pusat, mengalami kemacetan yang cukup signifikan. Perayaan HUT TNI yang dihelat pada Sabtu (5/10/2024) pagi mengakibatkan kepadatan kendaraan.

Guna mengatasi kepadatan lalin yang terlampau parah, Polda Metro Jaya mempersiapkan rekayasa lalin menjadi dua bagian. Dua bagian rekayasa lalin tersebut, dilakukan untuk menanggulangi kepadatan sekitar Monas dan juga sekitar lintasan pawai alutsista, yang menjadi bagian perayaan HUT Ke-79 TNI.

"Dua bagian rekayasa tersebut dilakukan di sekitar Monumen Nasional yang menjadi pusat perayaan HUT TNI dan sekitar Jalan Jenderal Sudirman – Jalan MH. Thamrin yang menjadi lintasan Pawai Alutsista," terang Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman.

Meski demikian, Latif menegaskan rekayasa lalin benar-benar dilaksanakan jika kepadatan kendaraan terlampau parah. Kondisi rekayasa lalin, disebut Latif, masih situasional menimbang keadaan lalin.

“Rekayasa lalu lintas situasional,” kata Latif.

Oleh karenanya, Latif mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lalin sepanjang sekitaran silang Monas tersebut. Lebih lanjut, dia pun meminta masyarakat yang hendak sekadar melintas di sekitar Monas dan Thamrin, untuk mencari jalur alternatif.

"Kemudian warga yang hendak ke lokasi diimbau untuk menggunakan transportasi umum, dan warga yang tidak memiliki kepentingan untuk mencari jalan alternatif guna menghindari kepadatan kendaraan," terang Latif.

Adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan di sekitar Monas adalah sebagai berikut;

1. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan ke Jalan Majapahit dibelokan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan veteran raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun di belokan ke kanan Jalan Gajah Mada;