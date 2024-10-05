Penumpang di Stasiun Manggarai Penuh Sesak, Disebut Akan Hadiri Pameran Alutsista HUT TNI

JAKARTA - Stasiun Manggarai tepantar ramai dan penuh sesak meski memasuki akhir pekan. Penumpang kebanyakan menuju Jakarta.

Dari pantauan d media sosial, penumpang dinarasikan hendak menuju silang Monas karena akan menghadiri perayaan HUT ke-79 TNI.

Tampak dari video yang beredar, para penumpang penuh sesak saat akan memasuki peron. Petugas pun tampak kewalahan menangani penumpang yang berjubel.

"Asli Manggarai ngeri banget, sebanyak ini penumpangnya," tulis keterangan di video yang diunggah akun @sympul.id_.

Belum ada tanggapan resmi dari pihak PT KCI terkait membeludaknya penumpang di Stasiun Manggarai.

Sebelumnya, kepadatan juga terlihat di stasiun MRT Bundaran HI dan Halte TransJakarta CSW, menyusul tarif spesial Rp 1 untuk TransJakarta-MRT-LRT dalam rangka HUT ke-79 TNI. Banyak penumpang yang ingin menghadiri pameran alutsista TNI di Monas.





(Khafid Mardiyansyah)