HUT ke-79 TNI, Silang Monas Jadi Lautan Manusia

JAKARTA - Perayaan hari tahun ke-79 TNI mendapatkan sambutan hangat masyarakat luas di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Sebab, di sana dipenuhi masyarakat dari berbagai kalangan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di Monas, rangkaian acara HUT dimulai pukul 07.15 WIB diantaranya, upacara, pemberian penghargaan, sambutan Presiden Jokowi, dan atraksi pesawat tempur. Masyarakat pun turut serta dalam parade alutsista.

Selepas rangkaian formal, dilanjutkan konser musik sebagai hiburan rakyat yang diisi oleh artis-artis ternama. Alhasil, hiburan rakyat itu membuat masyarakat terus berdatangan memadati kawasan Monas.

Situasi di sana memang sudah tidak dilalui lagi oleh kendaraan. Sebab, Polda Metro Jaya telah menerapkan rekayasa lalu lintas selama perayaan HUT ke-79 TNI.

Adapun rekayasa lalu lintas yang disiapkan di sekitar Monas adalah sebagai berikut;

1. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan ke Jalan Majapahit dibelokan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan veteran raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun di belokan ke kanan Jalan Gajah Mada;