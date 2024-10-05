Polisi Tangkap 4 Kurir Narkoba di Bekasi, Jumlah Barang Buktinya Mengejutkan

BEKASI - Satreskoba Polres Metro Bekasi menangkap empat kurir narkoba. Dari keempat tersangka petugas menyita 4,5 kg gram sabu dan 3,5 kg ganja. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, empat tersangka yang ditangkap yaitu warga Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan berinisial D (32), warga Pilar Bara, Desa Karang Asih, Cikarang Utara berinisial AF (22), dan dua orang warga Tebet, Jakarta Selatan berinisial TAW (32) dan FA (29).

Penangkapan bermula saat petugas melakukan observasi di Jalan Diponegoro, Tambun Selatan, pada Selasa (10/9/2024) jam 22.06 WIB. Petugas mencurigai dua pemotor yang membawa tas digantung dasbor sepeda motor.

Setelah dilakukan reprofiling terhadap keduanya, kemudian dilakukan penindakan dengan penggeledahan kepada kedua pelaku TAW dan FA di lampu merah Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

"Dari tangan kedua tersangka ditemukan barang bukti empat bungkus plastik warna bening yang masing-masing berisikan sabu dengan berat bruto 4.223 gram," kata Twedi pada Sabtu (5/10/2024).

Twedi menuturkan, dua minggu sebelumnya petugas menangkap Alwi Farhan alis Okem di Dusun Cibeber, Simpangan, Cikarang Utara dengan barang bukti ganja 3.550,15 gram dan sabu 193 gram. Selanjutnya petugas menangkap AF yang merupakan pengedar sabu dan ganja.

"Jika diakumulasikan dalam rupiah barang bukti keseluruhan setara dengan Rp7 miliar. Dari pengungkapan ini, Satreskoba Polres Bekasi berhasil menyelamatkan kurang lebih 21.832 jiwa," ujarnya.

Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (2) Sub pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2).

(Qur'anul Hidayat)