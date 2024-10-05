Ridwan Kamil Minta Doa Masyarakat Jakarta Jelang Debat Perdana

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil akan tampil pada debat perdana Pilkada Jakarta/Foto: MNC Media

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil akan tampil pada debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu esok. Pria yang baru merayakan ulang tahun tepat di tanggal 4 Oktober ini memohon doa kepada masyarakat agar dimudahkan dalam menyampaikan program-programnya.

"Besok adalah debat pertama, saya sudah latihan debat. Doakan lisan kami diberikan kemudahan, pola pikir kami juga diberi kelancaran," kata dia usai menghadiri acara peresmian DPD Gerindra, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Ridwan Kamil bilang, doa tersebut ia minta secara tulus kepada masyarakat karena seseorang kerap kali mengalami kendala, seperti lisannya kurang lancar berbicara meski pikirannya tenang. "Kadang-kadang lancar di pikiran, macet di ucapan. Terkadang lancar di ucapan, namun macet di pikiran sehingga programnya tidak tersampaikan dengan baik," ungkap dia.

Jika pikiran dan lisan lancar, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bisa menyampaikan programnya dengan baik, sehingga bisa meyakinkan warga Jakarta bahwa RIDO adalah pasangan yang bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. "Mudah-mudahan besok berjalan lancar sehingga bisa meyakinkan warga Jakarta," imbuh dia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Share https://news.okezone.com/read/2024/10/05/338/3071292/ridwan-kamil-minta-doa-masyarakat-jakarta-jelang-debat-perdana Share on mail Link successfully copied

Telusuri berita news lainnya