Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Minta Doa Masyarakat Jakarta Jelang Debat Perdana

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |16:36 WIB
Ridwan Kamil Minta Doa Masyarakat Jakarta Jelang Debat Perdana
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil akan tampil pada debat perdana Pilkada Jakarta/Foto: MNC Media
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil akan tampil pada debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu esok. Pria yang baru merayakan ulang tahun tepat di tanggal 4 Oktober ini memohon doa kepada masyarakat agar dimudahkan dalam menyampaikan program-programnya.

"Besok adalah debat pertama, saya sudah latihan debat. Doakan lisan kami diberikan kemudahan, pola pikir kami juga diberi kelancaran," kata dia usai menghadiri acara peresmian DPD Gerindra, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024).

Ridwan Kamil bilang, doa tersebut ia minta secara tulus kepada masyarakat karena seseorang kerap kali mengalami kendala, seperti lisannya kurang lancar berbicara meski pikirannya tenang. "Kadang-kadang lancar di pikiran, macet di ucapan. Terkadang lancar di ucapan, namun macet di pikiran sehingga programnya tidak tersampaikan dengan baik," ungkap dia.

Jika pikiran dan lisan lancar, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bisa menyampaikan programnya dengan baik, sehingga bisa meyakinkan warga Jakarta bahwa RIDO adalah pasangan yang bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. "Mudah-mudahan besok berjalan lancar sehingga bisa meyakinkan warga Jakarta," imbuh dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement