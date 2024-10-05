Mahasiswi Untar Ditemukan Tewas di Halaman Kampus, Diduga Bunuh Diri dari Lantai 4

JAKARTA - Mahasiswi Universitas Tarumanagara (Untar) ditemukan meninggal dunia di halaman Kampus pada Jumat (4/10/2024) sekitar pukul 19.00 WIB. Korban diduga melompat dari lantai empat gedung kampusnya.

Kapolsek Grogol Petamburan, Kompol Reza Hafiz Gumilang mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dua saksi yang merupakan security kampus. Dugaan tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan CCTV yang memperlihatkan bahwa korban sengaja melompat dari lantai empat.

"Dari keterangan saksi dan pemeriksaan CCTV, korban diduga sengaja melompat," kata Reza kepada MNC Portal, Sabtu (5/10/2024). Reza menambahkan, pihaknya masih mendalami penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung kampus.

Termasuk terus mengumpulkan keterangan dari saksi saksi yang ada. "Ada dua saksi dari security kampus yang sudah dimintai keterangan, yang mengetahui langsung kejadian tersebut," tambah Reza

Ditambahkan Reza, pihaknya belum meminta keterangan keluarga korban untuk menghormati pihak keluarga karena masih dalam suasana berduka. "Untuk penyebabnya atau motifnya masih kami dalami," ujar Reza.