Tega, Bapak Jual Anaknya via Media Sosial Seharga Rp15 Juta, Ini Motifnya

JAKARTA- Seorang ayah di Tangerang berinisial RA (36) tega menjual anak kandungnya yang masih berusia 11 bulan di media sosial Facebook. RA membanderol anaknya dengan harga Rp15 juta.

RA menjual anak bayinya dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi. RA diamankan pihak kepolisian bersama HK (32) dan MON (30) sebagai pembeli bayi yang dijual itu. Pelaku HK dan MON diamankan pada Kamis, 3 Oktober 2024 pukul 22:30 WIB.

"Keduanya diamankan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku RA pada Selasa, 1 Oktober 2024, dalam perkara kejahatan terhadap anak dan atau perdagangan anak dan atau perdagangan orang (TPPO) ini," kata Kasat Reskrim David Yanuar Kanitero, Sabtu (5/10/2024).

Dijelaskan David, niat pelaku RA menjual anaknya setelah melihat sebuah postingan di medsos Facebookcebook, adanya permintaan untuk pembelian anak balita atas nama akun MON atau Oktavis. Selanjutnya, pelaku berkomunikasi melalui messenger dan whatsapp dan janjian menemui pemilik akun tersebut di Wilayah Tangerang.

"Sesuai perjanjian, pelaku RA yang merupakan ayah kandung dari korban bayi ini membawa korban yang sebelumnya dirawat dan dititipkan kepada ibu mertuanya dia bawa ke Tangerang. Dengan alasan ke tempat saudara," jelas David.

Setelah sampai di Tangerang, pelaku menjual anaknya kepada pemilik akun facebook yang telah dihubunginya itu dan mendapatkan uang senilai Rp 15 juta. Menurut David, pelaku menjual anaknya itu tanpa sepengetahuan ibu kandung korban, yang bekerja di Kalimantan dan terdesak kebutuhan ekonomi.

Sehingga, saat ibu kandung korban RD menanyakan keberadaan anaknya kepada suaminya RA, dijawab ada di Tangerang. Namun, kerena curiga ibu korban terus mendesak pelaku, dan akhirnya dikatakan anaknya telah dijual kepada seseorang di Tangerang senilai Rp15 juta sejak 20 Agustus 2024.