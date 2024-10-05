Stasiun Penuh Penumpang Usai HUT TNI, KAI Commuter Tambah Perjalanan

JAKARTA - KAI Commuter menyatakan terjadinya kepadatan penumpang yang hendak menggunakan KRL di Stasiun Juanda, Jakarta. Hal itu terjadi usai warga menyaksikan perayaan puncak HUT TNI ke-79 di Silang Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10/2024).

KAI Commuter pun mengimbau penumpang menggunakan stasiun lainnya yang lokasinya tak jauh dari Juanda.

"Untuk menghindari kepadatan di Stasiun Juanda. Pelanggan Commuter Line dapat menggunakan alternatif dari Stasiun Sawah Besar, Gondangdia, dan Tanah Abang," tulis KAI Commuter melalui akun X resminya @CommuterLine.

KAI Commuter juga akan memberlakukan buka tutup stasiun jika sudah penumpukan penumpang yang menunggu di peron.