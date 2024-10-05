Daftar Tambahan Perjalanan KAI Commuter setelah Terjadi Kepadatan Penumpang

JAKARTA - KAI Commuter menambah jumlah perjalanan KA pada Sabtu (5/10/2024) setelah terjadi kepadatan penumpang. Kepadatan penumpang terjadi lantaran tingginya minat warga menyaksikan secara langsung perayaan puncak HUT TNI ke-79 di silang Monumen Nasional (Monas).

"Dijalankan tambahan perjalanan KA," kata KAI Commuter melalui melalui akun X resminya @CommuterLine. KAI Commuter tetap mengimbau penumpang untuk berhati-hati dan selalu mengikuti arahan petugaa demi keamanan dan kenyamanan bersama.

KAI Commuter menyatakan terjadinya kepadatan penumpang di Stasiun Juanda sehingga mengimbau penumpang agar menggunakan stasiun lainnya yang mempunyai lokasi berdekatan dengan Stasiun Juanda.

"Untuk menghindari kepadatan di Stasiun Juanda. Pelanggan Commuter Line dapat menggunakan alternatif dari Stasiun Sawah Besar, Gondangdia, dan Tanah Abang," tulis KAI Commuter melalui akun X resminya @CommuterLine.

Selain itu, Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel) juga dipadati calon penumpang kereta rel listrik (KRL), Sabtu (5/10/2024). Mereka berdesakan menuju peron.