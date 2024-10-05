Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Relawan, Ridwan Kamil Pastikan Sudah Siapkan Solusi Atasi Persoalan di Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |21:00 WIB
Bertemu Relawan, Ridwan Kamil Pastikan Sudah Siapkan Solusi Atasi Persoalan di Jakarta
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi relawan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO di kantor DPD Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10/2024) sore tadi. Ridwan Kamil pun memastikan telah mencarikan solusi dalam mengatasi persoalan di Jakarta melalui programnya.

"Kita menjadi relawan karena ada cita-cita yang sama yang sedang diperjuangkan. Contoh, Insyaallah anak sekolah gratis tak hanya negeri tapi swasta juga kita gratiskan. Insyaallah swastapun kita biayai 5 tahun ke depan oleh pemerintah provinsi (nanti)," ujar Ridwan Kamil, Sabtu (5/10/20024).

Dia menerangkan, cita-cita tentang RT/RW di wilayah Jakarta untuk rapih dan bebas dari sampah pun telah disiapkan pasangan RIDO, yakni dengan pemberian Rp200 juta per RW pertahun. Selain itu, masih ada banyak program lainnya yang nantinya bakal dijalankan saat pasangan RIDO terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta demi kemajuan Jakarta dan kepentingan warga Jakarta.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement