Bertemu Relawan, Ridwan Kamil Pastikan Sudah Siapkan Solusi Atasi Persoalan di Jakarta

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri deklarasi relawan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO di kantor DPD Golkar Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10/2024) sore tadi. Ridwan Kamil pun memastikan telah mencarikan solusi dalam mengatasi persoalan di Jakarta melalui programnya.

"Kita menjadi relawan karena ada cita-cita yang sama yang sedang diperjuangkan. Contoh, Insyaallah anak sekolah gratis tak hanya negeri tapi swasta juga kita gratiskan. Insyaallah swastapun kita biayai 5 tahun ke depan oleh pemerintah provinsi (nanti)," ujar Ridwan Kamil, Sabtu (5/10/20024).

Dia menerangkan, cita-cita tentang RT/RW di wilayah Jakarta untuk rapih dan bebas dari sampah pun telah disiapkan pasangan RIDO, yakni dengan pemberian Rp200 juta per RW pertahun. Selain itu, masih ada banyak program lainnya yang nantinya bakal dijalankan saat pasangan RIDO terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta demi kemajuan Jakarta dan kepentingan warga Jakarta.