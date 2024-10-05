Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang, Total 5 Tersangka

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |21:39 WIB
Polda Metro Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang, Total 5 Tersangka
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menangkap dua orang tersangka kasus pembubaran paksa dan pengerusakan dalam sebuah acara diskusi di Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kini total sudah lima orang tersangka ditangkap dan ditahan dalam kasus tersebut. 

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, dua tersangka tang baru ditangkap ialah YS (33) yang beralamat di Cililitan, Jakarta Timur dan PR (27) beralamat di Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

"Peran tersangka YS pengrusakan terhadap barang. Peran PR memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali kepada seorang security," kata Wira dalam keterangan tertulis. 

Kepala Subdit 4/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, tersangka RR ditangkap di Bekasi di sebuah keluarganya sementara tersangka YS ditangkap di daerah Jakarta Timur di rumah keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071634/tersangka_pembubaran_diskusi_di_kemang-vKoh_large.jpg
Jumlah Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Bertambah, Kini Jadi Sembilan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070190/viral-b6Hf_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi, Polisi Sebut Kelompok Preman Si Rambut Kuncir Bukan Bagian Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070172/polda_metro_merilis_perkembangan_kasus_pembubaran_diskusi_di_kemang-9inu_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, 30 Anggota Polisi Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069999/pelaku_pembubaran_diskusi_di_kemang-IHxb_large.jpg
Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069996/viral-AvJW_large.jpg
Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069993/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_pol_ade_ary_syam_indradi-kayS_large.jpg
Tangkap Satu Pelaku Pembubaran Diskusi, Polisi: Dia Tendang Satpam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement