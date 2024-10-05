Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Debat Perdana Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Tunggu Tanggal Mainnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |21:55 WIB
Soal Debat Perdana Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Tunggu Tanggal Mainnya
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebut terus melakukan persiapan debat perdana pada Minggu, 6 Oktober 2024. Salah satunya, dengan melakukan pelatihan simulasi debat.

"Tunggu tanggal mainnya, kalau disampaikan sekarang nanti ketahuan," ujar Ridwan Kamil pada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, saat ini dia bakal melakukan pelatihan simulasi debat guna menghadapi debat pertama cagub-cawagub Jakarta. Diharapkan, saat debat nanti bisa berjalan dengan baik.

"Sekarang latihan debat, Insyaallah lancar (saat debat mendatang)," tuturnya.

Ridwan Kamil sempat bertemu dengan ratusan relawan di kantor DPD Golkar Jakarta pada Sabtu (5/10/2024) ini. Dia pun meminta pada relawan untuk mendoakan pasangan Ridwan Kamil-Suswono bisa menjalani debat dengan baik.

Sehingga, visi-misi dan program yang ditawarkan untuk kemajuan Jakarta bisa tersampaikan dengan baik pada warga. Sehingga, warga pun bisa memahami keinginan pasangan nomor urut 3 tersebut dan memilihnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement