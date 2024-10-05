Soal Debat Perdana Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil: Tunggu Tanggal Mainnya

JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebut terus melakukan persiapan debat perdana pada Minggu, 6 Oktober 2024. Salah satunya, dengan melakukan pelatihan simulasi debat.

"Tunggu tanggal mainnya, kalau disampaikan sekarang nanti ketahuan," ujar Ridwan Kamil pada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, saat ini dia bakal melakukan pelatihan simulasi debat guna menghadapi debat pertama cagub-cawagub Jakarta. Diharapkan, saat debat nanti bisa berjalan dengan baik.

"Sekarang latihan debat, Insyaallah lancar (saat debat mendatang)," tuturnya.

Ridwan Kamil sempat bertemu dengan ratusan relawan di kantor DPD Golkar Jakarta pada Sabtu (5/10/2024) ini. Dia pun meminta pada relawan untuk mendoakan pasangan Ridwan Kamil-Suswono bisa menjalani debat dengan baik.

Sehingga, visi-misi dan program yang ditawarkan untuk kemajuan Jakarta bisa tersampaikan dengan baik pada warga. Sehingga, warga pun bisa memahami keinginan pasangan nomor urut 3 tersebut dan memilihnya.

(Puteranegara Batubara)