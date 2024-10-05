Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung Ahokers, Bang Doel Yakin Elektabilitasnya Bakal Naik di Survei

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |23:13 WIB
Didukung Ahokers, Bang Doel Yakin Elektabilitasnya Bakal Naik di Survei
Cawagub Jakarta Rano Karno. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta 2024, Rano Karno merasa senang mendapat dukungan dari relawan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang disebut sebagai Ahokers.

Pria yang akrab disapa Bang Doel menyampaikan bahwa pada saat pendaftaran untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024, surveinya bersama Pramono Anung masih terbilang kecil. Namun, saat ini, ia bersyukur potret survei menunjukkan adanya kenaikan.

"Dari mulai tanggal 28 Agustus sampai sekarang, survei kita mulai dari 28, naik menjadi 31, naik menjadi 36," kata Bang Doel dalam sambutannya di acara deklarasi dukungan Ahokers kepada Pramono-Rano di Gedung Serba Guna Senayan, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Mantan Gubernur Banten ini meyakini, survei ke depan terkait elektabilitasnya pasti akan terjadi kenaikan. Pasalnya, saat ini Ahokers sudah menyatakan dukungannya.

"Sekarang dengan gabungnya Ahokers, saya yakin survei kita seminggu lagi mencapai 41," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan dari Ahokers yang hadir di ruangan.

"Siap buat menang, siap menang? Siap untuk menang?," tutur Bang Doel bakar semangat Ahokers.

(Puteranegara Batubara)

      
