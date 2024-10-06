Akhir Pekan, BMKG Prediksi Cuaca Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan pada akhir pekan hari ini, wilayah di Ibu Kota DKI Jakarta akan cerah berawan.

Melansir dari website resmi BMKG, Minggu (6/10/2024) pada pagi hari kawasan Jakarta Barat diprediksi berawan, lalu pada siang harinya diperkirakan berawan tebal dan malam hari cerah berawan.

Kemudian, pada daerah Jakarta Pusat, pagi hari diperkirakan berawan tebal, pada siang hari diprediksi cerah berawan dan malam harinya cerah berawan.

Sementara itu, di kawasan Jakarta Selatan, pada pagi hari diprediksi berawan tebal, siang hari diprediksi berawan tebal dan malam harinya diperkirakan berawan tebal.

Selanjutnya, di wilayah Jakarta Timur diperkirakan pada pagi hari berawan tebal, pada siang hari diprediksi berawan tebal dan malam hari cerah berawan. Lalu, kawasan Jakarta Utara pada pagi hari diprediksikan berawan tebal, siang hari diperkirakan berawan tebal dan malam hari cerah berawan.

Sementara itu, Kepulauan Seribu di pagi hari diperkirakan berawan tebal, siang hari diprediksi berawan tebal dan malam harinya diperkirakan cerah berawan.

(Puteranegara Batubara)