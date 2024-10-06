Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1.634 Personel Kepolisian Diterjunkan Kawal Debat Perdana Pilkada Jakarta Hari Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |05:36 WIB
1.634 Personel Kepolisian Diterjunkan Kawal Debat Perdana Pilkada Jakarta Hari Ini
Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 1.634 personel untuk mengamankan debat perdana Pilkada Jakarta yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu (6/10/2024).

"Dalam debat pertama akan kami siapkan sebanyak 1.634 personel pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (6/10/2024). 

Pengamanan terbagi menjadi beberapa titik dan tingkat. Nantinya, dalam kegiatan adu gagasan tersebut, keamanan bakal dikomandoi oleh jajaran Polres Jakarta Pusat. 

"Terbagi dalam beberapa titik atau ring 1-4 dibawah kendali Kapolrestro Jakarta Pusat," jelasnya. 

Tiga paslon yang telah ditetapkan sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 akan hadir langsung dalam acara debat ini. Untuk diketahui, ketiga paslon Pilgub Jakarta 2024 adalah Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno. 

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
