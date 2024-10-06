Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Truk Tabrakan di Perlintasan Bowerno-Babat

JAKARTA - Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek rute Gambir-Surabaya kecelakaan dengan truk di kilometer 152+4/5, petak Jalan Bowerno-Babat, Jawa Timur, Minggu (6/10/2024). Insiden tabrakan tersebut terjadi sekira pukul 03.57 WIB.

"Telah terjadi insiden kendaraan truk yang menemper Kereta Api Argo Bromo Anggrek (KA 4) rute Gambir-Surabaya Pasar Turi, di kilometer 152+4/5, petak jalan Bowerno-Babat," dikutip dari akun resmi X Kereta Api Indonesia @KAI121.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tidak ada penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Hanya saja, terdapat kerusakan pada lokomotif kereta.

Atas insiden tersebut, Kereta Api Argo Bromo Anggrek (KA 4) belum dapat diberangkatkan dari petak jalan Bowerno-Babat. Terdapat keterlambatan pemberangkatan kereta selama sekira 45 menit karena proses evakuasi.

"Jalur hulu pada lintas tersebut belum dapat dilalui. Mohon maaf atas dampak yang ditimbulkan akibat insiden ini," tulis akun medsos X @KAI121.

(Puteranegara Batubara)