Massa Bela Palestina Penuhi Kedubes Amerika Serikat, Tuntut Israel Hentikan Genosida

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) menggelar demo di Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), Jakarta, Minggu (6/10/2024). Aksi ini untuk mengutuk satu tahun genosida Israel di tanah Gaza, Palestina.

Massa menilai, AS yang selama ini menggemakan pro-HAM jauh berbeda dengan kenyataan. Oleh sebab itu, Indonesia dan banyak negara mendorong sedemikian rupa agar PBB membuat keputusan hukum dan politik atas semua kejahatan Israel.

Kedubes AS dipilih jadi lokasi aksi karena selama ini kebrutalan Israel didukung AS. Salah satu yang mereka suarakan dalam unjuk rasa adalah mendesak PBB menghukum Israel dan Palestina.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa berkumpul di patung kuda jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, mulai pulul 05.30 WIB. Kemudian, massa melakukan long march pukul 06.20 WIB, bergerak menuju Kedubes AS sebagai pusak aksi demo.

"Free... Free... Palestine!! Free... Free... Palestine!! From the river to the sea," ujar para aksi demo yang melakukan long march menuju Kedubes AS.

Aksi long march ini dilakukan dengan menggambarkan suasana yang ada di Palestina. Di mana pada barisan depan diisi dengan menggunakan jubah putih yang di berikan corak merah yang menggambarkan darah.