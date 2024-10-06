Gempa M3,9 Guncang Kabupaten Blitar Jatim

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,9 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (6/10/2024), pukul 08.43 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berpusat di laut.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 33 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 58 km Tenggara Kabupaten Blitar, Jatim dengan titik koordinat 8.62 Lintang Selatan dan 112.01 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.9, 06-Oct-2024 08:43:29WIB, Lok:8.62LS, 112.01BT (58 km BaratDaya KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:33 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.





(Awaludin)