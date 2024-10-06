Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,9 Guncang Kabupaten Blitar Jatim

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |09:17 WIB
Gempa M3,9 Guncang Kabupaten Blitar Jatim
Gempa Blitar (foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,9 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu (6/10/2024), pukul 08.43 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berpusat di laut.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 33 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 58 km Tenggara Kabupaten Blitar, Jatim dengan titik koordinat 8.62 Lintang Selatan dan 112.01 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.9, 06-Oct-2024 08:43:29WIB, Lok:8.62LS, 112.01BT (58 km BaratDaya KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:33 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.


 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Blitar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347//gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333//gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328//hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147//cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080//gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926//gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement