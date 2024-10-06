Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Keppres IKN Diteken Prabowo, Jokowi: Ya Mestinya Begitu, Presiden yang Baru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |09:44 WIB
Soal Keppres IKN Diteken Prabowo, Jokowi: Ya Mestinya Begitu, Presiden yang Baru
Presiden Joko Widodo (foto: Okezone)
A
A
A

PENAJEM PASER UTARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto seharusnya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres), terkait dengan pemindahan status Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri kegiatan Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (6/10/2024).

“Ya mestinya gitu, Presiden yang baru (yang meneken Keppres), Pak Prabowo,” kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi kembali menjelaskan, bahwa untuk memindahkan Ibu Kota harus memikirkan segala aspek. Mulai dari ekosistem hingga fasilitas pendukung.

“Sekali lagi saya sampaikan memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya fisiknya saja tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi sehingga kalau namanya kita pindah itu Rumah Sakit (RS) siap saat dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah dibutuhkan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai Universitas,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
