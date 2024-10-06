Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Panglima TNI, Kapolri hingga Menteri PUPR Ngeband di IKN, Disaksikan Jokowi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |10:43 WIB
Momen Panglima TNI, Kapolri hingga Menteri PUPR <i>Ngeband</i> di IKN, Disaksikan Jokowi
Panglima TNI hingga Kapolri ngeband di depan Jokowi (foto: Okezone)
A
A
A

KALTIM - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menhub Budi Karyasumadi ngeband bareng di agenda Nusantara TNI Fun Run 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (6/10/2024). Momen ngeband bareng itu disaksikan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mulanya Panglima TNI, Kapolri, Menteri PUPR dan Menhub di minta naik ke atas panggung untuk menyumbangkan beberapa lagu. Saat ngeband, Panglima TNI bermain gitar, Menteri PUPR bermain drum, sedangkan Kapolri dan Menhub di vokal.

Pada lagu pertama, Panglima hingga Menhub membawakan lagu Separuh Nafasku dari Dewa 19. Penampilan mereka pun terlihat dinikmati oleh para tamu yang hadir, termasuk Presiden Jokowi dan Ibu Negara.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara terlihat ikut bernyanyi dengan penampilan Panglima dan kawan-kawan. Tak hanya satu lagi, mereka juga membawa sejumlah lagu lainnya, yakni ‘It’s My Life’ dari Bon Jovi, ‘Rungkad’ Happy Asmara, ‘Dan’ dari Sheila On7.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
