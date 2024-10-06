Soal Nama Capim dan Cadewas KPK, Ini Tanggapan Jokowi

PENAJEM PASER UTARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perkembangan terkini terkait nama Calon Pimpinan (capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK. Ia menyebutkan, saat ini nama-nama Capim dan Cadewas KPK masih menunggu administrasi dari Sekretariat Negara.

“Menunggu selesainya administrasi dari Sekneg (Sekretariat Negara),” kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Jokowi menambahkan, jika proses administrasi tersebut sudah selesai di Sekretariat Negara, proses selanjutnya akan ditanda tangani olehnya.

“Kalau sudah selesai nanti di bawa ke saya, tandatangani,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) telah menerima dokumen hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas pada hari ini Selasa (1/10/2024) di Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma.

"Pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB, Bapak Presiden telah menerima Panitia Seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Selasa (1/10/2024).