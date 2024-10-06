Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Hanya KRL, Halte Transjakarta CSW Juga Dipadati Penumpang Malam Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |01:11 WIB
Tak Hanya KRL, Halte Transjakarta CSW Juga Dipadati Penumpang Malam Ini
Warga Padati Halte Transjakarta CSW. Foto: Tangkapan Layar.
A
A
A

JAKARTA- Kepadatan angkutan umum selain terjadi di KRL Commuter juga terjadi di angkutan umum TransJakarta pada malam ini, Minggu, 5 Oktober 2024. Diketahui, kawasan Monas dijadikan tempat berlangsungnya perayaan HUT Ke-79 TNI. 

Situasi membludaknya penumpang angkutan umum pada malam perayaan HUT TNI ke-79 juga terjadi di layanan Bus Transjakarta. Banyak masyarakat mengular untuk dapat menggunakan layanan Transjakarta. 

Dilansir dari akun media sosial Instagram, kepadatan terjadi di Halte Transjakarta CSW, Jakarta Selatan. Terlihat banyak penumpang yang mengular di stasiun tersebut.

"Kepadatan penumpang di Halte Transjakarta CSW, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10/2024) malam pukul 22.20 WIB," tulis akun Instagram LBJ..., Sabtu (5/10/2024). 

Sebelumnya, kepadatan juga terjadi di angkutan umum KRL Commuter. Beberapa stasiun di sekitar Monas terlihat dipenuhi penumpang. Bahkan KAI Commuter menambah perjalanan Commuter Line menjadi 10 perjalanan. 

 

