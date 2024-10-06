Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas

JAKARTA - Persaingan di Pilkada Jakarta 2024, semakin menghangat di antara tiga kandidat. Mereka berlomba saling mengampanyekan visi dan misi mereka.

Ketua Umum relawan Barisan Jakarta untuk Ridwan Kamil (Baja RK) Lintang Fisutama, mengatakan, publik semakin mencari tahu, siapa yang paling baik untuk memperbaiki permasalahan yang ada di Jakarta.

"Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan menjadikan Pemprov DKI menjadi tempat kerja yang lebih baik bagi birokrasi sehingga para aparatur mampu melayani publik dengan kualitas pelayanan yang terbaik,"ujar Lintang, Sabtu (6/10/2024).

Pernyataan Lintang ini sejalan dengan tema debat pertama Pilkada Jakarta 2024, yang diselenggarakan KPU DKI pada hari Minggu, (7/10) di JIEXPO Kemayoran. Salah satu tema debat adalah soal peningkatan birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.

Lintang menyatakan 2 hal penting yang perlu dilakukan Ridwan Kamil dalam membenahi birokrasi di Jakarta, yaitu digitalisasi total dan menerapkan sistem merit yang konsisten.

"Digitalisasi total dan menerapkan penilaian kinerja dengan sistem merit akan menjadi andalan Ridwan Kamil dan Suswono meningkatkan kualitas kinerja birokrasi di Pemprov DKI," ungkapnya.