HOME NEWS MEGAPOLITAN

200 Relawan Deklarasi Dukung RK-Suswono, Siap Menangkan Pilgub Jakarta 2024

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |03:58 WIB
Sekretaris Tim Pemenangan RK-Suswono Basri Baco (foto: Okezone)
JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan RK-Suswono Basri Baco mengatakan terdapat tujuh organisasi relawan yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor satu Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). Sehingga, kata Baco, sejauh ini total terdapat 200 relawan yang hadir di kegiatan deklarasi gabungan relawan RIDO di kantor Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, 5 Oktober 2024. 

Adapun enam relawan yang dimaksud Baco, yakni Bepro for RIDO (Beyond Professional DK Jakarta), Relawan Lima Jari, Orangnye Jakarta, BU RW (Barisan Pendukung Ridwan Kamil - Suswono), GBNN (Garda Bela Negara Nasional), Barista (Barisan Relawan RK-Suswono untuk Jakarta) dan Jarak (Jaringan Mahasiswa Revolusioner Ridwan Kamil). 

"Hari ini itu jadwalnya ada 7 relawan. Jumlahnya kalau tidak salah ada 200 yang sudah terdaftar, nah mulai hari ini akan bergantian deklarasi," kata Baco di lokasi, Sabtu (5/10/2024). 

Baco mengatakan, kegiatan deklarasi ini juga sebagai ajang pengujian atas keseriusan para relawan dalam memberikan dukungannya kepada paslon RK-Suswono. Selain itu, Baco melanjutkan, selepas deklarasi setiap relawan, pihaknya juga akan mengurus perkara administrasi ketujuh tim relawan tersebut. 

"Deklarasi ini kita juga mau melihat keseriusan dari relawan sambil memeriksa administrasi teman-teman relawan dan memastikan lagi bahwa mereka benar-benar mau membantu memenangkan pasangan Bang Ridwan dan mas Suswono," ujar Baco. 

Lebih lanjut, Baco mengatakan posisi relawan dalam upaya pemenangan pilkada Jakarta 2024, juga menjadi sentral. Hal ini diungkapkan Baco mengingat para relawan, dapat memberikan dukungan secara masif dengan turun langsung menemui masyarakat di Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
      
