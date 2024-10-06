Jelang Debat Perdana, Ridwan Kamil: Semoga Berjalan Lancar sehingga Bisa Meyakinkan Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berharap, pelaksanaan debat perdana bisa berjalan lancar. Dengan begitu, ia bisa meyakinkan warga Jakarta bahwa RIDO akan membawa Jakarta menjadi lebih baik ke depannya.

"Mudah-mudahan besok berjalan lancar sehingga bisa meyakinkan warga Jakarta," kata pria yang akrab disapa Kang Emil, dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (6/10/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku telah melakukan persiapan dalam menghadapi debat perdana. Ia pun memohon doa kepada masyarakat Jakarta agar dimudahkan dalam menyampaikan program-programnya.

"Saya sudah latihan debat. Doakan lisan kami diberikan kemudahan, pola pikir kami juga diberi kelancaran," katanya.

Keng Emil menjelaskan, doa tersebut diminta secara tulus kepada masyarakat karena seseorang kerap kali mengalami kendala, seperti lisannya kurang lancar berbicara meski pikirannya tenang.

"Kadang-kadang lancar di pikiran, macet di ucapan. Terkadang lancar di ucapan, namun macet di pikiran sehingga programnya tidak tersampaikan dengan baik," ungkap dia.

Sebelumnya, Kang Emil mengaku sudah mempersiapkan beberapa pokok pikiran berdasarkan tema debat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta. Debat yang akan dilangsung pada Minggu nanti mengangkat tema 'Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global'.

"Ya sesuai temanya, sudah kami siapkan poin-poin yang nanti disampaikan. Yang perlu dilatih lagi adalah bagaimana caranya menyampaikan program yang diusung semaksimal mungkin agar pesannya sampai kepada masyarakat dalam waktu yang relatif pendek," kata dia.

Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

Untuk debat pertama, berdurasi 150 menit. Dalam forum itu, setidaknya ada enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. Adapun debat perdana ini akan mengangkat tema Pembangunan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

Setidaknya, ada tujuh panelis yang membuat soal kepada Paslon. Adapun ketujuh nama panelis debat itu sebagai berikut: