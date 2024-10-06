Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Tema Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 Nanti Malam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |07:22 WIB
Ini Tema Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 Nanti Malam
3 Paslon Cagub dan Cawagub Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menggelar debat perdana Pilkada Jakarta 2024, yang akan dihelat di Jiexpo Kemayoran pada Minggu (6/10/2024). Debat perdana ini akan mengakat tema Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari. 

"Untuk tema debatnya itu adalah Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi kota global," kata Astri.

Astri menjelaskan, di dalam tema itu akan ada unsur mengenai penguatan hingga ketahanan budaya, cara-cara pembangunan sumber daya manusia. Paslon juga akan dimintau untuk memaparkan programnya terhadap perempuan, anak hingga kaum marjinal.

"Paslon ini akan menghadirkan visi misi terkait bagaimana nanti ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, namun arahnya menjadi kota global," bebernya.

 

